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Noorse Wiklund troeft wereldkampioene Beune af op 1500 meter

14 nov , 12:08Sport
anp141126072 1
ANP
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BEIJING (ANP) - De Noorse Ragne Wiklund heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Beijing op de 1500 meter overtuigend afgerekend met de Nederlandse schaatssters. De nummer 2 van de Olympische Spelen van Milaan won in 1.53,84, een duidelijk verschil met de tweede tijd van wereldkampioene Joy Beune (1.55,16). Olympische kampioene Antoinette Rijpma-de Jong kwam niet verder dan de tiende plek (1.58,07).
Het brons ging naar de Chinese Han Mei. Marijke Groenewoud werd vijfde, voor landgenotes Gioya Lancee en Merel Conijn.
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