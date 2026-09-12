MADRID (ANP) - Lando Norris van McLaren heeft zaterdag in Madrid zijn derde poleposition van het seizoen veroverd. De Britse Formule 1-coureur was tijdens de kwalificatie op de Madring in een tijd van 1.31,824 de snelste. De Italiaan Kimi Antonelli was in de Mercedes met 1.31,835 de nummer 2 van de kwalificatie voor Max Verstappen, die derde werd in 1.31,964.

De kwalificatie in Madrid was belangrijk omdat er volgens de coureurs moeilijk valt in te halen op het circuit van 5,4 kilometer.

Het was de eerste keer dat er een kwalificatie in de Formule 1 op de Madring werd verreden. Madrid keert dit jaar terug op de kalender van de koningsklasse in de autosport. De komende tien jaar blijft de Grote Prijs van Spanje in de hoofdstad van het Zuid-Europese land.

De race van 57 ronden begint zondag om 15.00 uur op het circuit met 22 bochten rondom het beurscomplex Ifema.