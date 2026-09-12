NEW DELHI (ANP/DPA) - De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten en de Golfregio. Dat zei hij tijdens een BRICS-top in India.

Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog. Hij zei ook dat China klaarstaat om samen met andere BRICS-leden "vrede en stabiliteit te bewerkstelligen".

BRICS is een samenwerkingsverband van elf landen, dat in 2009 werd opgericht om tegenwicht te bieden aan de macht van het Westen. Onder meer China, India, Iran, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland zijn bij het blok aangesloten.

De landen hebben in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen in het Midden-Oosten opgeroepen tot terughoudendheid. Tijdens een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken in mei bleef een verklaring uit. Iran, de VAE en Saudi-Arabië wisten toen geen overeenstemming te bereiken.