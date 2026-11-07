SÃO PAULO (ANP) - Lando Norris heeft poleposition veroverd bij de Grote Prijs van São Paulo. Op een kletsnat circuit op het Autódromo José Carlos Pace was de Britse wereldkampioen van vorig seizoen in de McLaren net iets sneller dan de Mercedessen van de Brit George Russell en de nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli uit Italië.

Max Verstappen plaatste zich voor de tweede kwalificatiesessie, maar besloot daarin niet meer in actie te komen. De Red Bull-coureur moet in de race van zondag achteraan starten. Hij heeft die gridstraf gekregen na het vervangen van meerdere onderdelen in zijn motor.

Naast Verstappen krijgen ook onder meer Russell en Charles Leclerc een gridstraf van respectievelijk vijf en tien plaatsen wegens het vervangen van motoronderdelen. Dat betekent dat Antonelli naast Norris op de eerste startrij staat.

Kwalificatie

De kwalificatie was zaterdagavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) kort van start gegaan, maar na een minuut besloot de raceleiding de sessie af te breken met een rode vlag vanwege te harde regen en het water op de baan. Pas anderhalf uur later mochten de coureurs aan de eerste kwalificatiesessie beginnen.

In de tweede sessie wisselden de eerste coureurs met nog ongeveer vijf minuten te gaan van de regenbanden naar de intermediate-banden. Antonelli dreigde buiten de top 10 te vallen. Maar door een crash van Rafael Câmara van Haas werd de sessie met nog 43 seconden te gaan afgebroken met een rode vlag, waarop de Italiaan als tiende net zeker was van een vervolg. Lewis Hamilton in de Ferrari en Oscar Piastri vielen wel buiten de top 10.

Snelle ronde

In de derde kwalificatiesessie kregen de coureurs alleen aan het begin de kans op een snelle ronde omdat het opnieuw begon te regenen. Russell leek de snelste te zijn, maar Norris dook nog onder de tijd. Russell kreeg daarna te horen dat hij een snelle ronde moest afbreken, terwijl de Brit hoopte de tijd van zijn landgenoot Norris nog te kunnen verbeteren.

De start van GP van Brazilië is zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.