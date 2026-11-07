DEN HAAG (ANP) - ADO Den Haag heeft vijf dagen na het ontslag van trainer Robin Peter de tweede overwinning van dit Eredivisieseizoen geboekt. In eigen huis won de ploeg zaterdag, onder leiding van interim-trainer Levi Schwiebbe, met 3-1 van Sparta Rotterdam. Door de overwinning komt ADO op 9 punten en staat de club nog altijd zeventiende. Sparta blijft met 12 punten op de elfde plaats.

Peter werd maandag ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Naast dat ADO zeventiende staat, werd de club in de KNVB-beker uitgeschakeld door de amateurs van Excelsior '31. Vorig seizoen werd Peter met ADO kampioen in de eerste divisie, waarmee hij promotie naar de Eredivisie afdwong. Hij werd zaterdagavond met een spandoek bedankt door de thuissupporters.

Bij ADO moest centrale verdediger Pascal Mulder vroeg in de wedstrijd het veld verlaten met een hoofdblessure na een botsing met het hoofd van Shunshuke Mito van Sparta. Kort nadat Mulder gewisseld was, en terwijl Mito nog niet terug was binnen de lijnen, kopte Juho Kilo de 1-0 binnen voor ADO. Sparta-spits Milan Zonneveld kreeg een grote kans op de gelijkmaker, maar schoot van dichtbij op de paal.

Kort na rust wist Sparta wel te scoren. Bas Kuipers kopte binnen op aangeven van Zonneveld. Maar ADO kwam opnieuw op voorsprong na een grote fout van Sparta-doelman Michael Brouwer. Nigel Thomas ontfutselde hem de bal en rondde af. In de 77e minuut moest Brouwer geblesseerd het veld verlaten. Vrijwel direct daarna passeerde Daryl van Mieghem Brouwers vervanger Filip Bednarek voor de 3-1.