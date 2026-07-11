LONDEN (ANP) - Linda Nosková is blij dat ze haar eerste grandslamfinale tegen haar landgenote Karolína Muchová mocht spelen. Dat zei de 21-jarige Wimbledon-winnares na de finale tegen het publiek in het centre court. "Ik denk dat we vandaag geschiedenis hebben geschreven", zei Nosková. Het was de eerste volledig Tsjechische finale in de geschiedenis van het tennistoernooi.

"Je liet me er echt voor werken, ik zal het je niet vergeven", grapte Nosková tegen haar 29-jarige landgenote. "Het voelt geweldig. Vandaag en al deze wedstrijden waren zo zwaar, fysiek en mentaal." Nosková kreeg vijf matchpoints in de tweede set, maar wist er geen te verzilveren. In de derde set herpakte ze zich en wist ze de partij snel af te maken.

Nosková werd emotioneel bij het dankwoord aan haar vader, en nog meer toen ze haar moeder bedankte. Haar moeder overleed in 2024 net voordat Wimbledon begon. Bij haar dankwoord wees ze naar boven en kreeg ze een uitvoerig applaus van het publiek in Londen. "Ik kan niet wachten om hier volgend jaar terug te keren", besloot ze haar toespraak.