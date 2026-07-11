Catherine reikt schaal uit aan winnares Wimbledon

Catherine, de prinses van Wales, heeft zaterdagavond de schaal uitgereikt aan tennister Linda Nosková, die even daarvoor de vrouwenfinale op het tennistoernooi van Wimbledon had gewonnen. De Tsjechische won van haar landgenote Karolína Muchová, die de tweede prijs ontving van Catherine.

De vrouw van prins William bekeek de wedstrijd traditiegetrouw vanuit de koninklijke ereloge. De temperaturen liepen in Londen tegen de 30 graden, waardoor Catherine op sommige momenten een zonnehoed en -bril droeg. Ook gebruikte ze een handventilator, is te zien op foto's.

Catherine is een vaste gast op Wimbledon en sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Club, die Wimbledon organiseert. Zondag wordt ze verwacht tijdens de mannenfinale van het sportevenement. Die wedstrijd wordt gespeeld tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev.