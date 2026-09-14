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Olympisch schaatskampioene Leerdam dit seizoen niet in actie

14 sep , 19:05Sport
anp140926150 1
ANP
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HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat heeft de olympisch kampioene op de 1000 meter maandag bekendgemaakt via haar eigen YouTubekanaal. De 27-jarige Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven.
"Één ding is zeker, jullie zullen mij niet zien schaatsen dit seizoen", zei Leerdam in de videoboodschap. Het woord 'pensioen' klinkt volgens Leerdam te definitief. "Ik heb een obsessie gehad met schaatsen. Het is een groot deel van wie ik ben. Het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen."
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