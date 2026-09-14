Bob Mackie, designer van Cher, overleden op 87-jarige leeftijd

De Amerikaanse ontwerper Bob Mackie is op 87-jarige leeftijd overleden. Mackie, die het grootste deel van zijn leven kostuumontwerp deed voor zangeres Cher, overleed in een ziekenhuis in Californië, meldt The New York Times (NYT). Naast Cher ontwierp hij outfits voor onder meer Carol Burnett, Diana Ross, Tina Turner, Bette Midler, Liza Minnelli, Elton John en RuPaul.

Mackie ontwierp vanaf 1967 de kostuums voor The Carol Burnett Show, een sketchshow met onder meer Vicky Lawrence, Dick Van Dyke en Tim Conway. Zijn bekendste creatie kwam voor in een sketch over Scarlett O'Hara uit Gone With The Wind. De persiflage van Scarlett O'Hara draagt daarin een jurk gemaakt van een gordijn, met gordijnrails en al.

De samenwerking met Cher begon in de jaren '70. Mackie deed onder meer het kostuumdesign voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. De outfits van Cher zochten regelmatig de grens op van wat er destijds op televisie gezien mocht worden. Cher werd volgens The New York Times de eerste persoon die haar navel mocht laten zien op televisie.

De ontwerper werd drie keer genomineerd voor een Oscar. Daarnaast won hij tien Emmy's en een Tony.