Ook roeiers dubbelvier op de Bosbaan naar finale WK

AMSTELVEEN (ANP) - Ook de Nederlandse roeiers in de dubbelvier kunnen zich opmaken voor de finale op de WK in eigen land. Eerder verzekerden de Nederlandse mannen en vrouwen in de vierzonder zich al van een plek in de finale, die voor beide disciplines zaterdag op het programma staat.

Tessa Dullemans, Lisa Bruijnincx, Margot Leeuwenburgh en Marieke Keijser roeiden op de Bosbaan in hun halve finale probleemloos naar de winst. De regerend wereldkampioenen in de dubbelvier bleven Groot-Brittannië en Australië ruim voor. Alleen de Verenigde Staten was in de andere halve finale sneller. Vergeleken met de WK vorig jaar is de samenstelling in de boot op één plek gewijzigd: Keijser heeft de plek ingenomen van Willemijn Mulder, die dit toernooi in actie komt met de vrouwen acht.

In de dubbelvier bij de mannen waren Percijn van Haeringen, Lucas Keijzer, Thijs Ruiken en Mats van Sabben in hun halve finale goed voor een tweede plek, achter Italië dat direct de leiding nam. De Nederlanders wonnen de strijd om plek twee van Polen en Kroatië.