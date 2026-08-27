William en Catherine betuigen steun aan slachtoffers ramp Nepal

William en Catherine, de prins en prinses van Wales, hebben donderdag hun steun betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die door deze vreselijke ramp is getroffen", laat het paar weten via een bericht op Instagram. Eerder donderdag spraken ook koning Charles en zijn vrouw koningin Camilla hun medeleven uit.

De Britse prins en prinses leven in het bijzonder mee met "de families die in ondraaglijke onzekerheid zitten, wachtend op nieuws" en met "de gemeenschappen die met zo'n enorm verlies worden geconfronteerd". Ook laten zij in het statement weten "ontzettend dankbaar" te zijn voor "iedereen die onder zulke gevaarlijke omstandigheden werkt om mensen te redden en de getroffenen bij te staan".

De overstromingen hebben al honderden mensen het leven gekost. Daarnaast zijn er nog veel mensen vermist, waaronder uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens de BBC gaat het om 33 Britten.