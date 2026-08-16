LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Oranje-tegenstander Argentinië verslaat Japan op WK hockey

16 aug , 20:47Sport
anp160826104 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
AMSTELVEEN (ANP) - De hockeyers van Argentinië, de volgende tegenstander van Nederland in de groepsfase, hebben hun eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In het Wagener Stadion in Amstelveen wonnen de Argentijnen met 3-0 van Japan.
Het duel werd bekeken door premier Rob Jetten die in een Argentijns shirt de verrichtingen van zijn Argentijnse verloofde Nicolás Keenan volgde. De premier had eerder op de middag, in een oranjeshirt, de wedstrijd van Nederland tegen Nieuw-Zeeland (5-1-zege) bijgewoond.
Lucas Toscani maakte in de 20e minuut de openingstreffer voor Argentinië, door de bal van dichtbij binnen te werken. In het vierde kwart scoorden Lucio Mendez en Maico Casella nog.
Nederland neemt het dinsdag om 18.00 uur op tegen Argentinië. Op donderdag speelt Oranje op hetzelfde tijdstip tegen Japan.
loading

Loading