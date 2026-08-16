AMSTERDAM (ANP) - Robin Veldman was een tevreden trainer na het gelijkspel tegen Ajax (2-2). "We hebben na rust de ArenA stil gekregen", zei hij vlak na de wedstrijd. "Dan weet je dat je goed bezig bent."

Veldman zag Ajax terecht op een 2-0 voorsprong komen. "We deden niet wat we hadden afgesproken", zei hij. "Na rust toonden we wel lef en speelden we overal op het veld één tegen één. We dwongen Ajax om te reageren. En dat ging ze niet goed af."

De coach van Heerenveen was onder de indruk van doelman Marc ter Stegen van Ajax. "Hij zorgde er in de eerste helft voor dat we geen druk konden zetten. Maar zijn loon is geloof ik ook ongeveer gelijk aan onze hele financiële huishouding. Je ziet in de Eredivisie wel dat de traditionele top drie steeds meer weerstand krijgt. Ze worden uitgedaagd. Excelsior maakte het PSV zaterdag op momenten lastig en Feyenoord speelt net gelijk tegen Go Ahead Eagles, dat vorig seizoen op Europees niveau veel heeft geleerd."