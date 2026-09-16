Oud-voorzitter Kroes (87) van de Elfstedentocht overleden

LEEUWARDEN (ANP) - Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een persbericht. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997.

De in Friesland geboren Kroes werkte bij de Vereniging De Friesche Elf Steden tussen 1969 en 2007. Hij was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes nam het voorzitterschap over in 1994. Drie jaar later kondigde hij de tocht van 1997 aan met de inmiddels legendarische woorden "It giet oan".

Kroes deed zelf mee aan de tocht in 1963. In de extreem zware editie, waarin minder dan 2 procent van de deelnemers de finish haalde, moest hij bij Franeker van het ijs.

"Droevig nieuws", reageerde Arno Brok, commissaris van de Koning in de provincie Friesland, op X. "Een sympathieke man die veel heeft betekend voor Friesland. Een ware ambassadeur van onze provincie. We zullen hem missen. Veel sterkte voor zijn familie en vrienden."