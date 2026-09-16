Máxima hoort op NAC-veld over mentale problemen in voetbalwereld

Koningin Máxima heeft zich woensdagmiddag verdiept in de mentale gezondheid van mannen uit de voetbalwereld. In het stadion van NAC bekeek ze de documentaire Echte Mannen Huilen Niet, waarin voetballers hun gevoelens en mentale problemen bespreken. Vervolgens praatte ze met een aantal voetballers na over hun verhaal en hun kijk op het thema mentale gezondheid.

Voormalig profvoetballer Gianni Zuiverloon stelde dat er steeds meer stappen worden gezet om het taboe rond het onderwerp te doorbreken. Volgens hem durven jongens en mannen in de voetbalwereld zich tegenwoordig steeds vaker uit te spreken en heeft de documentaire daaraan bijgedragen. "Fysieke fitheid is net zo belangrijk als mentale fitheid", benadrukte hij onder meer.

De middag werd geleid door Hanna Verboom van de Cinetree Foundation, een van de initiatiefnemers van de documentaire. Ze deelde dat bijna de helft van Nederland te maken heeft met psychisch lijden en vroeg de aanwezigen te gaan staan als zij of hun omgeving hiermee te maken hebben gehad. Iedereen in het publiek, inclusief de koningin, stond vervolgens op. Na afloop zocht Máxima de kleedkamer van het stadion op, waar ze in kleiner comité verder praatte over mentale gezondheid.

Cadeaus

De koningin ging woensdag niet met lege handen naar huis. Ze kreeg een voetbal en voetbalshirt cadeau. Toen ze het stadion verliet, vroeg een groep wachtende fans haar om een foto. Máxima trok ondanks haar hoge naaldhakken een klein sprintje en pakte enkele cadeautjes aan.

De koningin legt met regelmaat bezoeken af waarbij het thema mentale gezondheid centraal staat. Ze verloor in 2018 haar zus Inés, die uit het leven stapte als gevolg van jarenlange depressies. Sinds 2022 is Máxima erevoorzitter van Stichting MIND Us, die zich richt op de mentale gezondheid van jongeren.