Plat volgt Vergeer op als chef de mission Paralympische Spelen

ARNHEM (ANP) - Jetze Plat is de nieuwe chef de mission voor de Paralympische Zomerspelen van Los Angeles 2028. Dat maakte sportkoepel NOC*NSF bekend tijdens een persconferentie op sportcentrum Papendal.

De 35-jarige Plat, die in totaal acht paralympische medailles won in zijn carrière als handbiker en triatleet, is de opvolger van voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer, die de afgelopen drie Winterspelen en twee Zomerspelen de functie van chef de mission vervulde bij de Paralympics.

Als Plat het in Los Angeles naar tevredenheid doet van NOC*NSF, zal hij ook chef de mission zijn op de Paralympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.

'Megatrots'

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, deed zelf vier keer mee aan de Paralympische Zomerspelen en won zeven keer goud en een keer brons. Hij is daarmee een van de succesvolste Nederlandse paralympische sporters ooit. Plat wil nog wel actief blijven als wheeler (rolstoelracer) in marathons, maar stopt met handbiken en triatlons.

"Ik ben megatrots dat ik gevraagd ben voor deze functie", reageert Plat verheugd op zijn benoeming. "Het verzoek kwam op het perfecte moment in mijn carrière. Ik ben toe aan een nieuwe stap en vind het steeds interessanter worden om anderen te helpen dan met mezelf bezig te zijn. Ik gun de nieuwe generatie topsporters dezelfde prachtige ervaringen die ik ook heb mogen meemaken."

Plat wil zich ook blijven inzetten om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de paralympische sport. "Voor zowel de topsport als de breedtesport is het van essentieel belang dat we zoveel mogelijk mensen stimuleren om te gaan sporten."