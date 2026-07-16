Ploegleider Renshaw gefrustreerd na nieuwe tweede plek voor Kooij

CHALON-SUR-SAÔNE (ANP) - Ploegleider Mark Renshaw van Decathlon CMA CGM toonde zijn teleurstelling nadat zijn sprinter Olav Kooij donderdag in de twaalfde etappe van de Tour de France opnieuw tweede was geworden. "Het is frustrerend, twee dagen op rij tweede", zei de Australiër na afloop van de etappe in Chalon-sur-Saône. De Nederlandse sprinter moest zijn meerdere erkennen in de Belg Tim Merlier, nadat hij een dag eerder als tweede was geëindigd achter de Noor Søren Wærenskjold.

"Ik weet het, hij weet het, het team gelooft erin dat hij een van de snelste is", zei Renshaw over Kooij. De voorbereiding van de sprint ging volgens de Australiër aanvankelijk goed. "Het was pas in de laatste 1,5 kilometer dat het niet soepel verliep." Kooij raakte zijn ploeggenoten kwijt en moest zich alleen voorbereiden op de sprint. "Hij positioneerde zich in de juiste wielen, maar het was net te laat voor hem om te verplaatsen", zei Renshaw. Kooij raakte even ingesloten, maar kon in de laatste meters vrijuit sprinten.