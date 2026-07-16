Lamine Yamal en Porro trainen apart van Spaanse WK-selectie

EAST HANNOVER (ANP/RTR) - Lamine Yamal en Pedro Porro hebben donderdag apart van de rest van de Spaanse selectie getraind in aanloop naar de WK-finale. Maar het tweetal is naar verwachting beschikbaar voor de wedstrijd van zondag tegen Argentinië, zei de Spaanse voetbalbond tegen persbureau Reuters.

Het tweetal zou uit voorzorg los van de rest van de selectie hebben getraind. Rechtsbuiten Lamine Yamal was voorafgaand aan het toernooi geblesseerd, maar speelde tot nu toe in elke wedstrijd van de Spanjaarden. Rechtsachter Porro zou last hebben van zijn hamstring. Hij scoorde dit toernooi zijn eerste twee doelpunten voor Spanje, waaronder de 2-0 in de halve finale tegen Frankrijk.