LE LIORAN (ANP) - Tadej Pogačar krijgt alleen maar meer motivatie van de mensen langs de kant die hem en zijn ploeg uitjoelen in de Tour de France. Dat zei de Sloveense geletruidrager na zijn derde etappezege van deze Tour. "De sfeer was geweldig, al was er ook boegeroep. Voor de mensen die ons uitjoelen: zij hebben ons alleen maar meer kracht gegeven", aldus de kopman van UAE Team Emirates in het flashinterview na de tiende etappe.

"We hadden als ploeg deze rit aangestipt. Twee jaar geleden werd ik hier in de sprint eerlijk geklopt door Jonas Vingegaard", refereerde hij aan de rit van 2024 die ook finishte in Le Lioran. "Ik ben hard doorgefietst, want ik wist tot in de slotkilometer niet dat ik ging winnen. Ik kon door de vele mensen mijn radio niet horen en wist niet hoe groot mijn voorsprong was. Ik had een beetje twijfel door die rit van twee jaar geleden; toen was ik leeg in de sprint."

Pogačar kijkt tevreden naar de Tour tot dusverre. "Die verloopt perfect voor mij en ons team. Vandaag kon iedereen in het team op een beklimming zijn werk doen en ik kon het afmaken. Toen ik besefte dat het vandaag de Franse feestdag is, wilde ik de gele trui eren. Bedankt aan alle fans die vandaag aan de kant van de weg stonden. Ik zag ook veel Sloveense vlaggen. We moeten ook genieten van ieder moment; je weet niet hoe lang het zo gaat."