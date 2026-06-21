Pogačar wint slotrit en klassement in Ronde van Zwitserland

VILLARS-SUR-OLLON (ANP) - Tadej Pogačar heeft ook de Ronde van Zwitserland aan zijn lange palmares toegevoegd. De Sloveense wereldkampioen won de Zwitserse rittenkoers voor het eerst. De renner van UAE Team Emirates zag de leiderstrui die hij al in de eerste etappe veroverde in de slotrit, met start en finish in Villars-sur-Ollon, niet meer in gevaar komen. Met een inhaalrace boekte hij zijn derde etappezege deze week.

De Sloveen pakte zijn twaalfde en dertiende zege van dit jaar en lijkt klaar voor de Tour de France. Hij won na de eerste etappe ook de tijdrit van afgelopen zaterdag in Zwitserland.