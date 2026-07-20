Rechter keurde nachtelijke dopingcontroles in de Tour goed

ÉVIAN-LES-BAINS (ANP/AFP/BELGA) - Een rechter heeft afgelopen weekend toestemming gegeven voor de nachtelijke dopingcontroles bij wielrenners Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard, op dat moment de nummers 1 en 2 in de Tour de France. Dit heeft het Franse Openbaar Ministerie aan persbureau AFP bevestigd, na eerdere berichtgeving door de krant L'Équipe. Volgens de Franse sportwetgeving mogen zulke controles enkel bij "ernstige en consistente vermoedens".

Vingegaard, die zondag moest opgeven na een valpartij, werd in de nacht van zaterdag op zondag om 02.00 uur gewekt voor een dopingcontrole. Pogačar volgde om 05.00 uur. De controles werden uitgevoerd door het International Testing Agency (ITA).

"Een rechter voor vrijheden en hechtenis in Parijs is (...) door de ITA ingeschakeld op grond van artikel L.232-14-4 van het sportwetboek om toestemming te verlenen voor de dopingcontroles die in de nacht van 18 op 19 juli hebben plaatsgevonden", liet het OM weten.

Niet te spreken

Vingegaard was voor de start van de etappe van zondag niet te spreken over het tijdstip van de controle. "Ik had geen erg goede nacht", zei de Deen van Visma - Lease a Bike tegen de media. "Ik had dopingcontrole om 2 uur 's nachts. Dat was niet ideaal. Ik dacht eerst dat dat niet toegelaten was, maar blijkbaar is het dat wel."

"Het is goed dat ze ons testen, maar als het de prestatie aantast, is het dat niet meer. Het heeft ongeveer veertig minuten geduurd. En daarna heb ik nog wat tijd nodig gehad om weer in slaap te vallen", aldus Vingegaard, die zondag onder meer een sleutelbeen brak bij zijn val.

Na de rustdag van maandag gaat de Tour dinsdag verder met een tijdrit. Pogačar heeft een voorsprong van vijf minuten op de nieuwe nummer 2 Remco Evenepoel.