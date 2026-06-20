Reusser neemt leiding over na tijdrit Ronde van Zwitserland

AARBURG (ANP) - Wielrenster Marlen Reusser (Movistar) heeft zaterdag in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland de leiding overgenomen van Elisa Longo Borghini. De Zwitserse wereldkampioen tijdrijden was de snelste in een tijdrit over 23,7 kilometer rond Aarburg. Voorafgaand aan de tijdrit stond Reusser vijfde op 55 seconden van Longo Borghini. Met nog een dag te gaan heeft ze een voorsprong van 10 seconden op de Italiaanse.

De Britse Zoe Bäckstedt werd tweede in de tijdrit op 11 seconden van Reusser. Loes Adegeest was de beste Nederlandse op de derde plaats op 54 seconden.

De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een zware bergetappe rond Villars-sur-Ollon, waarin onder meer de bergpas Col de la Croix bedwongen moet worden. Reusser won de etappekoers in haar thuisland twee keer. Longo Borghini wist de Ronde van Zwitserland nog nooit te winnen.

Cédrine Kerbaol uit Frankrijk staat derde in het algemeen klassement op 1.20 minuut van Reusser. Femke de Vries, die de eerste etappe won, is de beste Nederlandse in het klassement op de vijfde plaats (+1.43).