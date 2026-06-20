Prinses Elisabeth heet Japans keizerspaar welkom in België

De Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenote keizerin Masako zijn zaterdag aangekomen in België. Het Japanse keizerspaar arriveerde op de militaire luchthaven van Melsbroek, waar het paar werd verwelkomd door prinses Elisabeth. De Japanners beginnen dinsdag met een tweedaags staatsbezoek aan België.

Op een video van de aankomst, die is gedeeld door het Belgische hof, is te zien dat de 25-jarige Belgische troonopvolgster het Japanse keizerspaar onderaan de vliegtuigtrap heeft opgewacht. Met een zogenoemd kniksje, een buiging door de knieën als teken van respect, en een hand begroette ze eerst keizer Naruhito en daarna keizerin Masako. Zij gaf de prinses ook twee kussen op haar wangen.

Het keizerspaar vertrok na aankomst naar het Koninklijk Kasteel van Ciergnon, waar zij samen met de Belgische koning Filip en koningin Mathilde het weekend zullen doorbrengen.

Maandagmiddag vertrekken de keizer en keizerin naar het Kasteel van Laken, waar zij de rest van hun verblijf zullen logeren. Dinsdag gaat het staatsbezoek officieel van start. Het staatsbezoek vindt plaats ter gelegenheid van 160 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Afgelopen week was het Japanse keizerspaar in Nederland voor een staatsbezoek.