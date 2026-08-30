Roeier Van der Bij verloor oma een week voor WK-goud met de acht

AMSTELVEEN (ANP) - Jan van der Bij verloor zijn oma een week voordat hij zondag goud won met de mannenacht op de WK roeien. Dat zei de emotionele roeier na de wedstrijd op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos tegen de NOS. De Nederlandse mannenacht prolongeerde de wereldtitel na een spannende race door Groot-Brittannië 6 honderdsten van een seconde achter zich te houden.

"Ik ben zo trots op deze gasten. Een week geleden is mijn oma overleden, had ik een begrafenis, en deze gasten hebben gewoon mogelijk gemaakt dat ik naar de uitvaart kon", zei Van der Bij. "Dat je het dan nog naar huis kan brengen met dat, dat is gewoon geweldig."

Van der Bij denkt dat het hem extra kracht gaf. "Ik denk ook andere gasten wel, want volgens mij wou iedereen heel graag. Het is gewoon geweldig hoe dat dan leeft in de ploeg. Het maakt het echt heel vet om dat samen zo goed te kunnen zetten."