Experts hopen dat Sonja of Haakon 'gemeentejacht' Harald afmaakt

De vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen hoefde nog maar vier gemeenten te bezoeken voor hij het hele land had gehad. Koningshuiskenners hopen nu dat koningin Sonja of de nieuwe koning Haakon het karwei afmaakt.

Begin september zouden Harald en Sonja eigenlijk naar Rindal en Høylandet gaan en in oktober zouden de twee Siljan en Nissedal afvinken. Koningshuisdeskundige Trond Norén Isaksen zegt tegen persbureau NTB dat hij hoopt dat Sonja, zodra de rouwperiode voorbij is, alsnog naar de vier gemeenten gaat. "Ik weet zeker dat ze met open armen zal worden ontvangen."

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen van TV2 vindt het een mooi gebaar als juist Haakon voor zijn eerste officiële bezoeken als koning naar deze vier plekken afreist. "Dat laat enerzijds de breuk zien dat we een nieuwe koning hebben, maar anderzijds dat de koning als symbool hetzelfde blijft. Het zou een heel mooie overgang kunnen zijn naar de nieuwe koningsperiode: dat koning Haakon afmaakt waar koning Harald aan begon."

Noorwegen telt 357 gemeenten. Hoewel de vier missende gemeenten geen officieel bezoek kregen, is Harald er in de meeste gevallen wel al eens geweest. Zo ging hij in Høylandet vissen op zalm en nam hij in de jaren negentig in Rindal deel aan een militaire oefening.