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Roeiers grijpen acht finaleplekken in wereldbeker Luzern

27 jun , 15:43Sport
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ANP
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LUZERN (ANP) - Acht Nederlandse boten komen zondag in actie in de finales van de wereldbeker in het Zwitserse Luzern. Op de tweede dag van de World Cup III veroverden lichte roeiers Femke van de Vliet en Cornelus Palsma allebei zilver in de lichte skiff.
Van de Vliet moest de zege laten aan Kenia Lechuga uit Mexico, maar greep met een goede eindsprint het zilver. Palsma was alleen langzamer dan Chiu Hin Chun uit Hongkong. Jordy de Boer eindigde als vierde.
Op zondag komen bij de vrouwen de dubbeltwee, de dubbelvier, de vier zonder en de vrouwenacht in actie. Bij de mannen zijn er finaleplekken voor de Holland Acht, de dubbelvier, de vier zonder en voor Simon van Dorp in de skiff. Melvin Twellaar haalde de A-finale in de skiff niet.
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