Euphoria-actrice Chloe Cherry brengt memoires uit

Chloe Cherry, bekend van haar rol in de HBO-serie Euphoria, komt met een boek over haar leven. Uitgever Simon & Schuster maakte bekend dat het boek Somewhere Dark and Hot op 23 februari 2027 uitkomt.

Het boek gaat over haar doorbraak in Hollywood en het leven dat ze daarvoor leidde. De 28-jarige Cherry was pornoactrice voordat zij een rol kreeg in het tweede seizoen van Euphoria. In het tweede en derde seizoen van de serie speelde ze de rol van Faye.

De actrice zegt tegen Rolling Stone dat ze enthousiast is om haar memoires te schrijven, omdat het de kans bood om terug te blikken op moeilijke momenten in haar leven vanuit een nieuw perspectief. "Het is enorm therapeutisch voor me geweest om mijn eigen ervaringen, ook de negatieve, te gebruiken om mensen te vermaken. Ik kan die nare ervaringen omzetten in iets waar ik zelf ook baat bij heb", zei Cherry.