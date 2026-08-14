BIRMINGHAM (ANP) - Liemarvin Bonevacia is bezig aan zijn afscheidsjaar en hij glom van trots na mogelijk zijn allerlaatste optreden op een EK atletiek. De 37-jarige routinier was startloper in de estafetteploeg van de mannen die zich op de EK in Birmingham plaatste voor de finale van de 4x400 meter.

"Ik heb er geen woorden voor hoe mooi het was om hier te staan. Ik heb 200 procent gegeven en voel nu zoveel blijdschap dat we die finale hebben gehaald", zei Bonevacia na de winst in de serie, samen met Eugene Omalla, Daan Kneppers en Jonas Phijffers.

Het is mogelijk dat Bonevacia zondag ook nog de finale mag lopen, maar dat is allerminst een zekerheid. Bondscoach Laurent Meuwly heeft snelle jongens als Keenan Blake en Terrence Agard nog achter de hand. "Het is aan de coach. Als hij zegt let's go, dan ben ik er klaar voor. Maar als dit mijn inzet is geweest op het toernooi, dan is dat goed. Ik wil dat we als team Nederland aan de eerste EK-medaille op de 4x400 meter helpen", aldus de atleet.

Medailles

Bonevacia kan terugkijken op een mooie carrière. Hij wist op de EK van 2016 in Amsterdam al een bronzen medaille te winnen op de 400 meter en slaagde daar twee jaar geleden nogmaals in op de EK in Rome. Een hoogtepunt was de zilveren medaille die hij op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio behaalde met de estafettemannen.

De routinier in de Nederlandse estafetteploeg was er in Birmingham getuige van dat Jonas Phijffers zich aandiende als zijn opvolger. De atleet uit Hellendoorn won woensdag brons op de 400 meter en ontnam Bonevacia het Nederlands record. Phijffers zette het op 44,41. "Jonas heeft de lat hoger gelegd en ik hoop dat meer jongens in de 44 seconden gaan lopen. Ik hoop dat ik in de toekomst in een andere rol ook nog wat kan betekenen voor de Nederlandse atletiek."