DEN HAAG (ANP) - "Een walgelijke actie" en "zeer, zeer ongepast", zo reageert premier Rob Jetten op de berichten dat Farmers Defence Force davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitdeelde rond het boerenprotest in Den Bosch.

Het Brabants Dagblad en Omroep Brabant berichtten vrijdag over de stickers met de apartheidssymbolen, ook wel Jodensterren genoemd. Die zijn "onlosmakelijk verbonden met een van de ergste momenten in onze geschiedenis, de Jodenvervolging en moord op miljoenen Joden", aldus Jetten. "Dus ik mag hopen dat het niet waar is, en als het wel waar is, dat ook omstanders tegen degene die het uitdeelt zeggen: ben je helemaal gek geworden?"

Tegen Farmers Defence Force zegt Jetten: "Als je denkt dat je hiermee je punt kan maken: ik denk dat je je eigen zaak alleen maar schade aanbrengt."