Russische turners voorlopig aan de leiding bij WK in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Russische turnmannen, uitkomend als World Gymnastics 2, hebben na de tweede van in totaal zes startgroepen (subdivisies) de leiding gepakt in het landenklassement bij de WK turnen in Rotterdam.

Turners Daniil Marinov, Arseniy Doechno, Saveliy Seyedin, Ilja Zaika, Sergej Naidin kwamen na hun rondgang langs de zes toestellen tot een totaal van 249,162 punten. De beste acht landenteams uit de kwalificatie plaatsen zich voor de teamfinale.

Er was de afgelopen dagen veel te doen om de Russische turnploeg omdat de visa van drie turnsters, onder wie regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, geweigerd werden door de Nederlandse autoriteiten. Uiteindelijk verschijnen er toch twee complete Russische teams aan de start. De Russische vrouwen komen maandag in actie in de kwalificaties.

De Nederlandse mannen beginnen om 16.00 uur aan hun kwalificatiewedstrijd.