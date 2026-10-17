Prinses Sofia spreekt afgestudeerden toe in Stockholm

Prinses Sofia van Zweden heeft vrijdagavond afgestudeerden van de Sophiahemmet Universiteit in Stockholm toegesproken tijdens een diploma-uitreiking. Het Zweedse hof deelt op sociale media beelden van de ceremonie, waarop te zien is dat de vrouw van prins Carl Philip de studenten vanaf het podium toesprak.

In haar toespraak prees Sofia de vastberadenheid van de afgestudeerden en het maatschappelijke belang van hun werk. "Jullie allemaal die hier in de Blauwe Zaal voor mij zitten, hebben een duidelijk en zinvol doel, gebaseerd op empathie, medemenselijkheid en gemeenschapszin. Daarmee leveren jullie een bijdrage aan de samenleving als geheel en aan ieder mens individueel", aldus de prinses.

Sofia is al meer dan tien jaar de erevoorzitter van Sophiahemmet, een privéziekenhuis dat nauw verbonden is aan het Zweedse koningshuis. De instelling werd in 1883 geopend en is een van de oudste privéziekenhuizen van Zweden.