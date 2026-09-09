NEW YORK (ANP) - Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikt van de US Open. De 27-jarige tennisster uit Kazachstan versloeg in drie sets de Chinese Zheng Qinwen: 3-6 6-1 6-4.

Rybakina wordt door het bereiken van de halve finales in New York de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst bij de vrouwen. Ze neemt die positie over van Aryna Sabalenka, ook als de tennisster uit Belarus voor de derde keer op rij de titel weet te winnen in New York. Sabalenka staat in de andere halve finale tegenover de Amerikaanse Jessica Pegula.