HEERENVEEN (ANP) - Jorian ten Cate heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen de massastart in de nieuwe opzet gewonnen. De marathonschaatser van Reggeborgh was in een door valpartijen ontsierde afvalrace de beste in de sprint tegen Harm Visser en teamgenoot Bart Hoolwerf.

De massastart was tot dit jaar een puntenrace waarbij onderweg punten waren te verdienen en de meeste punten aan de finish na zestien ronden lagen. In de nieuwe opzet vallen steeds na twee ronden de twee laatste schaatssters af, totdat een groep van zes rijders in de laatste ronden strijdt om de zege.

Bondscoach Rintje Ritsma selecteert de twee rijders voor de massastart in de wereldbeker.