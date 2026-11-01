SANTANDER (ANP) - Real Madrid is met een eenvoudige uitzege op Racing Santander (0-3) in het spoor van FC Barcelona en Atlético Madrid gebleven. De eindstand stond al na 36 minuten op het scorebord.

Kylian Mbappé benutte een strafschop voor Real Madrid. Jude Bellingham verdubbelde de score en Yan Diomande maakte het derde doelpunt. Denzel Dumfries zat de hele wedstrijd op de bank bij Real.

FC Barcelona is na elf speelronden de koploper van La Liga. De titelverdediger was zaterdag voor eigen publiek veel te sterk voor Deportivo Alavés (6-1). Frenkie de Jong speelde niet op het middenveld maar centraal achterin.

Atlético won zaterdag bij Levante (0-2) en heeft 2 punten minder dan FC Barcelona. De achterstand van Real Madrid op de koploper is 3 punten.