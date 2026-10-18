Schutte trotseert 'regen, wind en zere kuiten' in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Noah Schutte noemde de regen en de wind zijn grootste tegenstanders in de marathon van Amsterdam. Hij mikte vooraf op een tijd van 2.08 en lag ook lang op schema, maar pijnlijke kuiten verstoorden in de slotfase zijn tempo. Hij finishte desondanks in het Olympisch Stadion als eerste Nederlander in 2.09.35, iets boven zijn persoonlijk record van 2.09.28.

"De temperatuur was eigenlijk perfect voor een marathon, maar de wind en de regen maakten er toch pittige omstandigheden van", zei de Leidse atleet na afloop. "Al met al ben ik tevreden met de uitkomst. De uitvoering was goed en ik vind echt dat ik weer een stap heb gezet in mijn ontwikkeling als marathonloper, al zie je dat misschien niet in de tijd af."

Schutte en routinier Khalid Choukoud waren de Nederlandse troeven in de 51e editie van de marathon van Amsterdam. De twee liepen vanaf de start gebroederlijk samen in de tweede groep, maar de 40-jarige Choukoud haakte na ongeveer 15 kilometer af. "Dat was voor mij een schrikmoment, want ik kijk erg op tegen Khalid en ik had gehoopt dat we tot de laatste 5 kilometer samen zouden blijven en het dan zouden uitvechten. Er vielen ook al snel twee hazen (gangmakers) weg, dus ik wist al vroeg dat ik de race zelf moest maken."

Gelukkig voor Schutte was daar nog zijn laatste haas, de Brit Phil Sesemann. Hij nam de Nederlander tot 29 kilometer op sleeptouw. "Ik was vorig jaar de haas voor hem; ik wist dus dat ik van hem op aan kon. Hij trok goed door en hield mij zo goed als hij kon uit de wind. Zonder hem was het een veel slechtere tijd geworden", aldus de atleet, die zesde staat op de ranglijst aller tijden van Nederlandse marathonlopers.