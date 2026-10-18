Golfer Luiten vijfde in India, beste resultaat van seizoen

NEW DELHI (ANP) - Golfer Joost Luiten is als gedeeld vijfde geëindigd bij het DP World India Championship, zijn beste resultaat van dit seizoen. De 40-jarige Nederlander nam na de derde ronde nog de gedeeld tweede plaats in, maar hij leverde op de Delhi Golf Club op de slotdag na een ronde van 73 (het baangemiddelde) drie plekken in. De Spanjaard Eugenio Chacarra won met een totaal van 267 slagen (21 onder par), acht minder dan Luiten.

Daniel Hillier uit Nieuw-Zeeland werd tweede met twee slagen meer dan Chacarra. Luiten eindigde samen met drie anderen op de vijfde plek met 275 slagen.

Luiten deed goede zaken op de ranglijst van de Europese tour van dit jaar, die belangrijk is voor deelname aan de seizoensfinale in Dubai. Hij klom zestien plekken en staat nu 51e.