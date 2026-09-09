NEW YORK (ANP) - Ben Shelton was fysiek gesloopt na zijn 'epische gevecht' met titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale van de US Open, maar de Amerikaanse tennisser noemde het ook "zonder twijfel mijn leukste wedstrijd ooit". De 23-jarige Shelton stak na een viereneenhalf uur durende partij om half vier 's nachts zijn armen in de lucht als winnaar van een vijfsetter.

"Ik doe het voor de mensen op de tribunes. Of het nu om mijn coach gaat, of mijn team, mijn vrienden en familie of al die mensen uit New York die hier tot diep in de nacht zijn gebleven en tot het einde mij bleven aanmoedigen: zij hielden mij op de been", aldus Shelton, die niets dan lof had voor zijn Spaanse tegenstander. "Carlos is op zijn 23e al een van de grootste kampioenen in onze sport en liet ook nu weer ongelooflijke dingen zien. Het is eigenlijk altijd leuk om tegen hem te spelen, maar dit was veruit de leukste keer."

Shelton treft in de halve finale zijn landgenoot Frances Tiafoe. De laatste Amerikaanse winnaar van de US Open was Andy Roddick in 2003.