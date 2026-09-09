Duizenden Noren hebben woensdagmiddag de rouwstoet van koning Harald in het centrum van Oslo gadegeslagen. De politie zegt tegen omroep NRK dat ongeveer 53.000 mensen langs de route van iets meer dan een kilometer stonden.

De kist met daarin het lichaam van de overleden koning werd rond de middag van het paleis naar de Domkerk gebracht.

Het centrum van Oslo is hermetisch afgesloten. Toeschouwers moesten allemaal door een veiligheidscontrole voordat ze de stoet konden zien.

De uitvaartdienst wordt op verschillende plekken in de stad op grote schermen uitgezonden. Volgens de politie zijn er in het centrum meer dan 180.000 mensen op de been.