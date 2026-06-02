HEERENVEEN (ANP) - Shorttracker Itzhak de Laat beëindigt zijn loopbaan. Dat meldt schaatsbond KNSB. De 31-jarige De Laat nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2018, 2022 en 2026.

De Laat ging mee naar de Olympische Spelen van 2026 in Italië als vervanger van de geblesseerde Daan Kos. Hij won daar goud met de aflossingsploeg bij de mannen en gaf daar al aan dat zijn carrière er bijna op zat.

De Laat werd niet opgenomen in de selectie van de shorttrackers voor het WK, dat van 13 tot en met 15 maart in de Canadese stad Montreal plaatsvond.