AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt boetes op aan bedrijven actief in de grond-, weg- en waterbouw vanwege vervalsing bij een gemeentelijke aanbesteding. Bij de verboden afspraak waren drie bedrijven betrokken: Bouwhuis, Timmerhuis en Van Gelder. Zij spraken onderling hun inschrijfprijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou winnen, aldus de ACM.

De toezichthouder zegt dat de bedrijven hebben meegewerkt aan een versnelde afhandeling en de overtredingen hebben erkend. Daarom krijgen ze korting op de boete. Timmerhuis krijgt een boete van 30.000 euro, als uiteindelijke winnaar van de opdracht, en Bouwhuis moet 15.500 euro betalen. Van Gelder krijgt geen boete omdat die als eerste de verboden afspraken heeft gemeld bij de ACM en daarmee het onderzoek mogelijk maakte. Daarom krijgt Van Gelder clementie.

"Bedrijven moeten onafhankelijk inschrijven op aanbestedingen. Prijsafspraken en afspraken over wie een opdracht wint zijn verboden en benadelen opdrachtgevers", zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM.