SEOUL (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft in de World Tour in Seoul ook de derde wedstrijd op de 1000 meter gewonnen. De regerend olympisch kampioen bleef in de finale de Canadees Félix Roussel en de Italiaan Thomas Nadalini voor. Kay Huisman eindigde door een straf als vijfde in de finale.

Voor Van 't Wout was het de eerste individuele zege dit weekend in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Hij eindigde eerder als tweede op de 500 en 1500 meter.

Selma Poutsma eindigde als vierde in de B-finale op de 500 meter. De zege in de A-finale ging naar Courtney Sarault uit Canada.