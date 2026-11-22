Luca Guadagnino werkt niet langer aan een nieuwe American Psycho-film. "Scott Z. Burns heeft een fantastisch script geschreven", zei Guadagnino zaterdag in een podcast van Deadline. "Helaas voor mij gaat het op dit moment niet door."

De regisseur van onder meer Call Me By Your Name en Challengers geeft geen reden waarom hij afziet van het project. Het is daarnaast onduidelijk of de gehele film strandt nu Guadagnino zich terugtrekt. Eerder onthulde schrijver Bret Easton Ellis al dat de filmmakers moeite hadden met het vinden van een acteur voor de rol van hoofdpersoon Patrick Bateman.

De film American Psycho uit 2000 gaat over een bankier in New York die mensen koelbloedig vermoordt, gebaseerd op het gelijknamige boek van Ellis uit 1991. De nieuwe film werd in 2024 aangekondigd en zou een herinterpretatie zijn van het boek.