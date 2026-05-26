Sinner begint jacht op titel in Parijs met soepele zege

PARIJS (ANP) - Jannik Sinner is zijn jacht op de nog ontbrekende grandslamtitel in Parijs begonnen met een soepele zege op de Fransman Clément Tabur. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst was na minder dan twee uur in drie sets klaar: 6-1 6-3 6-4.

Sinner won in de maanden voor Roland Garros de masterstoernooien van Monte Carlo, Madrid en Rome op gravel en was daarvoor al de beste in Indian Wells en Miami. De 24-jarige Italiaan is, zeker na de afmelding van de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz, de absolute favoriet voor de titel in Parijs. Het is het enige grandslamtoernooi dat hij nog niet wist te winnen.

In de eerste set won Sinner drie keer de opslagbeurt van de Franse nummer 171 van de wereldranglijst, die een wildcard van de organisatie had gekregen. In de tweede set had hij aan één break genoeg voor de setwinst. Sinner won in de derde set op 1-1 de opslagbeurt van Tabur en benutte op 5-4 zijn vijfde matchpoint.

Sinner, die de finale in Parijs vorig jaar verloor, neemt het in de tweede ronde op tegen Juan Manuel Cerúndolo. De Argentijn won in drie sets van de Brit Jacob Fearnley: 6-2 7-6 (0) 7-6 (7).