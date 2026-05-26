Voormalig eigenaar Conservatrix in VS veroordeeld tot 12 jaar cel

CHARLOTTE (ANP/BLOOMBERG) - Zakenman Greg Lindberg is in de Verenigde Staten veroordeeld tot twaalf jaar cel voor bedrog en fraude rondom verzekeringsmaatschappijen die hij bezat. Hij werd er door aanklagers van beschuldigd 2 miljard dollar aan verzekeringsgeld te hebben weggesluisd, waarmee hij zijn luxeleven bekostigde. De Amerikaan is in Nederland vooral bekend als de eigenaar van Conservatrix ten tijde van het faillissement van die levensverzekeraar in 2020.

Lindberg pleegde fraude via ondoorzichtige transacties tussen verzekeraars en andere bedrijven onder zijn hoede, stelden aanklagers. Zo liet hij verzekeraars beleggen in leningen en andere effecten van zijn eigen bedrijven, waarbij hij de opbrengsten zou hebben witgewassen. Ook liet Lindberg 125 miljoen dollar uitlenen aan hemzelf, om die kredieten vervolgens kwijt te schelden.

De zakenman bekende in 2024 al schuld aan het misleiden van toezichthouders en polishouders. Hij werd eerder dat jaar opnieuw veroordeeld voor een poging tot omkoping van een toezichthouder, nadat een eerdere straf daarvoor was vernietigd.