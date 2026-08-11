SAINT-DENIS (ANP) - De gemengde estafetteploeg heeft op de EK zwemmen op de 4x100 meter wisselslag het zilver veroverd. Marrit Steenbergen maakte als laatste zwemster een grote achterstand goed in het Olympic Aquatic Centre van Parijs en hielp de ploeg aan een nieuw nationaal record van 3.40,92. Alleen gastland Frankrijk was sneller met 3.39,64.

Maaike de Waard lag na haar 100 meter rugslag ruim laatste. Caspar Corbeau maakte de achterstand met zijn schoolslag al iets kleiner, maar tikte ook nog als achtste aan. Sean Niewold rukte met de vlinderslag op naar de zesde plaats. Daarna was het aan Steenbergen, die eerder op de avond al individueel goud veroverde op de 100 meter vrije slag.

Nederland veroverde op de EK van 2022, de laatste waar Oranje aan meedeed, het goud op de 4x100 wissel gemengd. Toen kwamen Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Steenbergen in actie. Het Nederlands record stond sinds vorig jaar op 3.40,97.