Tennisser Goffin neemt afscheid met nederlaag in Brussel

BRUSSEL (ANP) - De Belgische tennisser David Goffin heeft zijn laatste enkelpartij als proftennisser gespeeld. De 35-jarige Goffin verloor donderdag in het ATP-toernooi van Brussel in de tweede ronde in twee sets van de Amerikaan Alex Michelsen: 6-3 6-4.

De Belg speelt in Brussel het laatste tennistoernooi uit zijn profcarrière. Hij komt later donderdag nog in actie in het dubbelspel met zijn landgenoot Raphaël Collignon.

Goffin won zes ATP-toernooien. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de zevende plaats. De Belg verloor in 2015 de finale van het toernooi van Rosmalen en in 2017 de finale in Rotterdam. Hij haalde vier keer de kwartfinales van een grandslamtoernooi.