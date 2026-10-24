Tennisser Griekspoor bereikt in Brussel tweede finale dit jaar

BRUSSEL (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft zaterdag voor de tweede keer dit jaar de finale van een ATP-toernooi bereikt. In de halve finale van het European Open in Brussel was de Nederlander in drie sets te sterk voor de Argentijnse nummer 21 van de wereld Francisco Cerúndolo: 2-6 6-3 7-6 (4). In de finale staat Griekspoor zondag tegenover de winnaar van het duel tussen de Fransman Arthur Fils en de Duitser Jan-Lennard Struff.

Griekspoor kende tot nu toe een weinig succesvol seizoen. In februari haalde hij in Dubai de finale, maar die moest hij laten schieten vanwege een blessure. Op het masterstoernooi van Montreal haalde hij met de laatste zestien nog een aardig resultaat. Op alle grandslamtoernooien werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. De 30-jarige Nederlander won drie keer in zijn carrière een ATP-toernooi.

Griekspoor, de nummer 60 van de wereldranglijst, kwam snel in de problemen op de indoorbaan in de Belgische hoofdstad. Hij verloor zijn tweede en derde opslagbeurt en zag Cerúndolo snel uitlopen. De Argentijn besliste de eerste set na een half uur spelen bij zijn tweede setpunt. Na de set kreeg de Nederlander even medische ondersteuning om medicatie te krijgen.

In de tweede set kwam Griekspoor beter in zijn spel. Na een break kwam hij op een voorsprong van 5-3. Bij zijn tweede kans haalde hij de set binnen.

De beslissende derde set ging lang gelijk op, totdat Cerúndolo in de achtste game op een break voorsprong kwam. Maar Griekspoor wist direct terug te breken en in zijn eigen servicebeurt weer op gelijke hoogte te komen. In de tiebreak maakte Griekspoor weinig fouten en sleepte hij de partij binnen.