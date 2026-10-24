Opgeleefd Zwolle laat FC Utrecht in blessuretijd langszij komen

UTRECHT (ANP) - PEC Zwolle is aardig opgeleefd onder interim-trainer Dennis van der Ree. De club leek na een treffer van de ingevallen Elias Sørensen op weg naar een uitzege op FC Utrecht. Sem van Duijn maakte echter in blessuretijd nog gelijk (1-1).

Van der Ree verving de ontslagen Henry van der Vegt afgelopen zondag voor de eerste keer. Met hem op de bank won PEC Zwolle de beladen streekderby met Go Ahead Eagles (4-1).

Van der Ree herhaalde vlak voor het duel met FC Utrecht dat hij in deze fase van zijn loopbaan maar tijdelijk hoofdtrainer van PEC Zwolle wil zijn. Vlak voor de gelijkmaker van FC Utrecht misten Sørensen en Sydney van Hooijdonk grote kansen op 0-2.

Grote kans

FC Utrecht staat na tien speelronden op 12 punten. PEC Zwolle houdt 4 punten minder.

Aanvaller Yoann Cathline van FC Utrecht miste een grote kans in de openingsfase. Hij schoot rakelings naast, maar had de bal ook aan de vrijstaande Ángel Alarcón kunnen geven. De ingevallen Sørensen kwam na een uur voor de eerste keer in scoringspositie. Hij trapte de bal over het doel van keeper Sergio Padt, de vervanger van de geblesseerde Vasilios Barkas.

Trainer Anthony Correia van FC Utrecht liet zijn van een blessure herstelde spits Artem Stepanov na de 0-1 van Sørensen invallen. Sem van Duijn, een andere ingevallen aanvaller, maakte gelijk: 1-1.