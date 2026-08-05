MONTREAL (ANP) - Tallon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het masterstoernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer zorgde voor een grote verrassing door in drie sets te winnen van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev: 6-7 (3) 6-2 6-4.

Griekspoor won in de eerste ronde van de Italiaan Lorenzo Sonego. Hij trof Zverev voor het eerst sinds de United Cup in Australië begin dit jaar, waar de Duitser won. Daarvoor had Zverev negen van de elf onderlinge ontmoetingen gewonnen. De Duitser won dit jaar Roland Garros en was finalist op Wimbledon en is de nummer 3 van de wereldranglijst.

Griekspoor neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Hongaar Fabian Marozsan en de Italiaan Matteo Arnaldi.

In de eerste set ging het gelijkop. Griekspoor, die op de 69e plaats van de ATP-ranking staat, kreeg op 6-5 zelfs het eerste breakpoint van de wedstrijd, maar kon dat niet benutten. In de tiebreak kende de Nederlander een mindere start en kwam met 5-0 achter. Hij scoorde nog wel 3 punten, maar verloor de set.

Griekspoor won meteen de opslagbeurt van Zverev in de tweede set en greep zelfs een dubbele break. Hij trok de stand in sets met 6-2 gelijk. In de derde set kwam Griekspoor een break voor, maar Zverev kwam terug tot 4-4. De Nederlander wist echter opnieuw toe te slaan in de opslagbeurt van de Duitser en kon daarna de partij uitserveren. Na ruim 2,5 uur benutte hij zijn eerste matchpoint.

Griekspoor noemde het een van zijn meest speciale overwinningen. "Ik heb op de baan tot dusverre een lastig seizoen gehad en ben er enkele keren dichtbij geweest om de handdoek in de ring te gooien", zei hij in het flashinterview. "We hebben de laatste tijd steeds harder gewerkt en in trainingen bereikte ik al een goed niveau. Deze zege is dan speciaal, zeker tegen een speler als 'Sacha'."