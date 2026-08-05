Martha Stewart vindt dat de behoefte aan een partner afneemt naarmate je ouder wordt. "Ik zou niet opgezadeld willen worden met een oudere, zieke man of vrouw", zegt de 85-jarige Amerikaanse tv-persoonlijkheid in een interview met People.

Volgens Stewart heeft ze veel vrienden en een druk sociaal leven. "Ik ben geen eenzaam persoon. Ik heb een heel, heel vol leven. Misschien zelfs té vol." Ook gaat ze nog regelmatig op stap.

Stewart was van 1961 tot 1990 getrouwd met uitgever Andrew Stewart. Sinds de scheiding heeft de Amerikaanse zakenvrouw meerdere relaties gehad, maar ze trouwde niet opnieuw.